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Украли 63 тысячи аккаунтов: Facebook начал "войну" с украинцами

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Двое украинцев взломали десятки тысяч аккаунтов в Facebook, чем нанесли компании материальный ущерб.

В итоге Facebook подала в суд за нарушения законов США о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания соцсети, передает The Daily Beast.

Сообщается, что граждане Украины Андрей Горбачов и Глеб Случевский, связанные с компанией Web Sun Group - в период с 2016 до 2018 гг. "скомпрометировали около 63 тысяч браузеров, используемых пользователями соцсети, и нанесли Facebook ущерб на сумму более 75 тысяч долларов".

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Отмечается, что злоумышленники действовали с 2016 по октябрь 2018 года – пока Facebook их не раскрыла и не выдворила со своей платформы. Вирусы они распространяли с фейковых аккаунтов, среди которых такие как "Елена Стельмах", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец".

По заявлению Facebook, украинцы в первую очередь ориентировались в своей деятельности на русскоговорящий сегмент пользователей и использовали онлайн-викторины и тесты, как например "Supertest", "FQuiz", "Megatest" и "Pechenka", для "внедрения несанкционированной рекламы".

Facebook

Facebook

С помощью этих "тестов" пользователи устанавливали вредоносные расширения, которые отбирали данные их профилей и списки друзей на удаленные сервера, заявили в Facebook. После этого в их ленту новостей внедрялась несанкционированная реклама от хакеров.

Web Sun Group - аутсорсинговая IT-компания, офис которой находится в Киеве и насчитывает до 200 специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Цукерберг пообещал революционные перемены в Facebook.

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Место
США
Тег
Facebook
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлов не проведёшь!!! Хохлы точно знают, что эти двое были агентами Кремля.
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