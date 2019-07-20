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Украина хочет купить у НАТО ракетные корветы: подробности и фото

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Украина рассматривает возможность получения двух польских ракетных корветов ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

Как передает Украинский милитаристский портал, корабли были выведены из боевого состава ВМС Польши 3 декабря 2013-го года, после чего их передали Агентству военного имущества и выставили на продажу стоимостью 800 тысяч злотых (5,4 млн гривен).

В январе 2019-го года ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) покинули военно-морскую базу ВМС Польши в Гдыне, где находились все это время, и были отбуксированы на судоремонтный завод Stocznia Remontowa Nauta.

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ORP Metalowiec (436)

ORP Metalowiec (436)

"Википедия"

ORP Rolnik (437)

ORP Rolnik (437)

"Википедия"

За время простоя на ORP Metalowiec были обнаружены несколько течей, которые техники закупорили специальным резиновым и металлическим герметиками.

Корветы построили в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (современная территория России, на момент постройки - СССР).

Украина хочет купить у НАТО ракетные корветы: подробности и фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования. Американская сторона начала процесс рассмотрения даного вопроса.

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Место
Украина
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Сало Уронил
Сало Уронил
от мне смешно,чюбатые выдержки и любимой википедии минусуют.от шумеры.от копатели черного моря.приручатели мамонтов.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
покупайте, а боеприпасы у России купите...
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
В 2015 году Британия "подарила" украине 55 списанных и ни на что не годных броневиков Saxon по 51000 фунтов за штуку. И где они теперь?
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