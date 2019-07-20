Украина хочет купить у НАТО ракетные корветы: подробности и фото

Украина рассматривает возможность получения двух польских ракетных корветов ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437).

Как передает Украинский милитаристский портал, корабли были выведены из боевого состава ВМС Польши 3 декабря 2013-го года, после чего их передали Агентству военного имущества и выставили на продажу стоимостью 800 тысяч злотых (5,4 млн гривен).

В январе 2019-го года ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437) покинули военно-морскую базу ВМС Польши в Гдыне, где находились все это время, и были отбуксированы на судоремонтный завод Stocznia Remontowa Nauta.

ORP Metalowiec (436) "Википедия"

ORP Rolnik (437) "Википедия"

За время простоя на ORP Metalowiec были обнаружены несколько течей, которые техники закупорили специальным резиновым и металлическим герметиками.

Корветы построили в 1988 и 1989 годах на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (современная территория России, на момент постройки - СССР).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования. Американская сторона начала процесс рассмотрения даного вопроса.

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