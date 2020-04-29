Замена "Градам": Минобороны показало зрелищные кадры с испытаний нового украинского оружия

На одном из учебных полигонов Одесской области проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Зрелищные фото со стрельб опубликовали на сайте Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что их провели в рамках масштабных ракетных тестирований.

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Отмечается, что снаряды "Тайфун-1" калибра 122 мм являются заменой реактивным снарядам "Град". Однако украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Испытания "Тайфун-1" Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в Украине успешно завершились двухдневные испытания мобильного смотрового 3D-радиолокатора 90К6Е производства КП "НПК "Искра". Он способен выявлять беспилотные летательные аппараты на различных высотах и ​​максимальной дальности.

Ранее в сети появилось зрелищное видео испытаний новейшей украинской ракеты "Ольха-М", на которое тут же отреагировали российские пропагандисты. Стрельбы прошли на одном из полигонов Одесской области.

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