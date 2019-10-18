Владельцам Samsung признались в серьезной проблеме: в чем дело

Южнокорейская компания Samsung призналась, что для разблокировки смартфона Galaxy S10 подойдет любой отпечаток пальца.

Об ошибке в программном обеспечении стало известно после жалобы гражданки Британии, когда ее мужу удалось получить доступ к смартфону, использовав свой отпечаток, передает BBC.

В Samsung отреагировали на замечание и пообещали выпустить программное обеспечение, которое исправит эту ошибку.

Примечательно, что еще в марте текущего года в компании очень лестно высказывались о технологии разблокировки по отпечатку пальца, называя ее революционной.

У Samsung нашли проблемы, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, смартфон, пребывающий на зарядке, способен убить во сне лежащего рядом человека. С гаджетом также смертельно опасно принимать ванную.

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