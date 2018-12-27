Sony Xperia XZ2 Premium: удивляет, восхищает и продает себя сам

Меня, как многолетнего и закоренелого пользователя iPhone, сложно переманить в лагерь Android, но, кажется, Sony это почти удалось. По крайней мере я задумалась о том, а не поменять ли привычный уже моей руке гаджет на легкое, современное "чудо" с двойной камерой и датчиком распознавания лица — Sony Xperia XZ2 Premium.

Начнем с того, что цена на девайс более чем удивляет — всего от 15 тыс. грн за телефон, который оснащен последними новинками техники.

Sony Xperia XZ2 Premium имеет 5,8-дюймовый 4K HDR экран, сверхмощный процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативки и двойную камеру Motion Eye Dual.

Особенно поразил меня экран — разрешение 2160х3840 точек, с помощью которого можно рассмотреть мельчайшие нюансы. Смотреть клип любимой KAZKA — "Плакала" в формате HDR было особенно офигительно. Отмечу, что телефон улучшает качество воспроизводимого контента самостоятельно с помощью технологии Sony BRAVIA® TV для конвертации видео. При просмотре фильмов телефон будет усиливать эффект от видео с помощью дополнительных вибраций в кульминационные моменты. Оценить это смогут заядлые киноманы.

Как только телефончик попал мне в руки — не смогла удержаться и сделала несколько селфи. Также протестировала и основную камеру — снимки восхитили четкостью картинки.

Впервые в истории компании Sony новинка Xperia XZ2 Premium получила двойную основную камеру Motion Eye с разрешением 19 + 12 Мп.

Приятный сюрприз ожидает любителей ночной съемки. Xperia XZ2 Premium имеет самую высокую в мире светочувствительность ISO 51200 для фото- и ISO 12800 для видеосъемки. Роскошные снимки удается снять даже в условиях плохого освещения. Смартфон также поддерживает видеосъемку slow-mo.

Приятным фактом стало то, что гаджет совсем не виснет и не тормозит во время работы с ресурсоемкими приложениями одновременно. Телефон оснащен мощным железом: 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 — один из самых производительных на сегодня. В сочетании с 6 ГБ оперативки он гарантирует быстроту даже в режиме мультизадачности.

В телефоне встроенная память — 64 ГБ. Увеличить ее размер можно с помощью microSDXC-карты объемом до 400 ГБ.

Xperia XZ2 Premium выполнен в тонком влагозащищенном корпусе из зеркальной поверхностью: в черном и серебристом цветах. Передняя и задняя панель покрыта 2D-стеклом Gorilla Glass 5.