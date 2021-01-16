Samsung убрала карты памяти из новых смартфонов

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Samsung убрала карты памяти из новых смартфонов

Компания Samsung убрала слот для карты памяти из новых флагманских смартфонов.

Речь идет о Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra в которых отсутствует разъем, сообщает Android Police. Ранее в устройствах был слот для внешнего накопителя формата microSD.

Отмечается, что ранее Samsung отказалась от разъема под карту памяти в складных смартфонах Galaxy Z Fold2 и Z Flip.

Теперь, чтобы сохранить в памяти смартфона больше данных, придется приобрести более дорогой девайс с более емким накопителем – максимум 512 гигабайт. В качестве альтернативы пользователи могут сохранять некоторые документы в облачном хранилище.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, корейская компания Samsung выпустила смартфон Galaxy S21 без зарядного устройства в комплекте.

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