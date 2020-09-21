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Первый мобильный телефон вышел 37 лет назад и весил 800 граммов. Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Обзоры
6,2 т.
Первый мобильный телефон изобрел сотрудник Motorola Мартин Купер. Источник: Фото: 24sata.hr / usatoday.com

Ровно 37 лет тому назад, 21 сентября 1983 года, телефон компании Motorola получил сертификацию Федеральной комиссии связи США и официально стал первым в мире мобильным телефоном.

Устройство имело название Motorola DynaTAC 8000X, а его вес составлял 800 граммов. Это была трубка размеров 22,5 × 12,5 × 3,75 см без учета антенны.

Так, модель поступила в продажу в 1984 году. Потребители были настолько поражены тем, что получили возможность всегда оставаться на связи, что в очередь на приобретение DynaTAC 8000X записывались тысячи людей, несмотря на дороговизну новинки – цена устройства составляла 3 тысячи 995 долларов.

Первый мобильный телефон назывался Motorola DynaTAC 8000X

Аккумулятор DynaTAC 8000X позволял общаться 35 минут, однако заряжать его приходилось более 10 часов.

Светодиодный дисплей первого мобильника был красного цвета и мог отображать только набираемый номер. Клавиатура состояла из 12 клавиш (10 цифровых кнопок и две для отправки вызова и его прекращения), а также 9 специальных клавиш: Rcl (Recall – повтор вызова), Clr (Clear – сброс), Snd (Send – отправить), Sto (Store – клавиша "запомнить"), Fcn (Function – функции), End (End – закончить), Pwr (Power – вкл. питания), Lock (Lock – блокировка), Vol (Volume – громкость).

Первый мобильный телефон создал изобретатель из Motorola Мартин Купер

Именно этот телефон еще 3 апреля 1973 года взял в руки его изобретатель, сотрудник Motorola Мартин Купер и совершил по нему первый звонок – конкуренту из AT&T Джоэлю Энгелю.

Завершив разговор и проведя пресс-конференцию, инженеры и разработчики осознали, что совершили большую революцию в мире коммуникаций.

"Это был настоящий триумф. На тот момент мы использовали в машинах 14-килограммовые телефоны. Их способность вместить все необходимое в 1 кг была большим прорывом", – вспоминал годы спустя глава отдела системных разработок AT&T Bell Laboratories Ричард Френкель.

Первый мобильный телефон весил 800 граммов

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