Достойные соперники Apple: топ-5 лучших китайских смартфонов

После появления на рынке Xiaomi и Meizu, а также Huawei и Lenovo, термин "китайский смартфон" поменял свое изначальное значение.
Сейчас Huawei P30 Pro или OnePlus 7 являются вполне достойными соперниками для общепризнанных лидеров рынка — тех же Apple и Samsung.
НВ составило список из пять смартфонов малоизвестных в Украине брендов, которые все же заслуживают внимания.
Есть желание сэкономить, то вполне можно рассматривать недорогие китайские смартфоны как альтернативу подержанным айфонам-самсунгам пятилетней давности.
DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ
7500 грн
DOOGEE MIX 2 имеет оригинальный (без преувеличения) безрамочный дизайн. 6-дюймовый экран с высоким разрешением (2160*1080 точек), 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 4000 мАч.
Имеет отличную двойную камеру (16 + 13 МП). Днем снимает вполне достойно.
Если бы тут еще NFC добавили, цены бы этому аппарату не было. А так — аппарат добротный, хотя и не уникальный.
DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ
Doogee
Leagoo S8 3/32 ГБ
3900 грн
С точки зрения начинки это — очень простенький смартфон, на рынке таких тысячи. И камера довольно посредственная. И экран при диагонали 5,7 дюйма имеет разрешение лишь 1440*720 точек.
Но дизайн этой модели выделяет ее среди десятков конкурентов за те же деньги. Смотришь и сразу узнаешь старый добрый хит Samsung Galaxy S7 Edge. Он был революцией в свое время. Да и сейчас выглядит не сильно устаревшим.
В китайском исполнении тоже смотрится неплохо. Во всяком случае, обладая таким скромным бюджетом, вы вряд ли найдете что-то столь же пафосное.
Leagoo S8 3/32 ГБ
Leagoo
Elephone P8 Max
4000 грн
Металлический корпус, 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD и аккумулятор емкостью аж 5000 мАч.
С такими характеристиками и такой ценой Elephone P8 Max представляется довольно интересной покупкой. У более известных брендов за эти деньги вы и половину этих характеристик не найдете.
Elephone P8 Max
Elephone
Oukitel K3 4/64 ГБ
4400 грн
Еще один нетривиальный "китаец". И здесь придется почти слово в слово повторить текст о предыдущем смартфоне. С отличием в одной цифре.
Металлический корпус, 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD и аккумулятор емкостью аж 6000 мАч.
Да, создателям этого смартфона удалось втиснуть в него аккумулятор эпичной емкости. В связи с чем два дня на одной зарядке для этой модели — вполне тривиальная задача.
Oukitel K3 4/64 ГБ
Ok K3
Oukitel K7 4/64 ГБ
4500 грн
И еще один смартфон под тем же брендом. Модель воистину демонстрирует мощь китайского смартфоностроения. За более чем умеренные деньги вы получаете 8-ядерный процессор MediaTek, поддержку 4G, 6-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 2160*1080 точек, сканер отпечатков пальцев, двойную камеру (13+2 МП) с поддержкой портретного режима и аккумулятор емкостью 10 000 мАч! И все это в металлическом корпусе.
Аппарат претендовал бы на звание лучшего смартфона всех времен и народов, если бы не одно маленькое "но". Его толщина составляет 14,5 мм, а вес — 302 г. Но в этом есть свои плюсы. Можно ведь сказать, что подобно тактическим ручкам, это "два-в-одном". И смартфон, и оружие самообороны.
Oukitel K7 4/64 ГБ
Gismo
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае обязали сканировать лица при пользовании смартфоном.
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