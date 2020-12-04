Dnipro-M снизил цену на электроинструмент, оборудование и садовую технику

Бренд Dnipro-M на постоянной основе снизил цену на самые популярные модели электроинструмента, оборудования и садовой техники.

Конец года всегда благоприятен для того, чтобы сделать покупки. После Черной пятницы наступает период зимних предновогодних скидок. В эту пору всегда можно найти достаточно выгодных акционных предложений на любые товары. Украинский бренд Dnipro-M решил не ограничиваться сезонными акциями и в дополнение к ним установил постоянную скидку на более чем 100 позиций в каталоге. В список вошли самые популярные инструменты и оборудование. Процент скидки зависит от конкретной модели и достигает 44%.

Если раньше при покупке этих товаров можно было получить бонусные баллы на счет, то теперь бонусов нет, но сама цена на товары снизилась. Это более выгодно для покупателей, так как экономить можно сразу при покупке.

В список вошли более 100 позиций, которые были отобраны по популярности среди пользователей продукции бренда. Среди них:

электроинструмент;

аккумуляторный инструмент;

деревообрабатывающие станки;

сварочные аппараты;

воздушные компрессоры;

зарядные устройства;

строительные пылесосы;

бензиновые генераторы;

бензопилы;

брендовая одежда и другие.

Вот несколько моделей, которые пользуются спросом среди покупателей:

Популярная модель из линейки 18 В. Хорошо подходит как для бытовых задач, так и для профессионального использования. Она будет полезной тем, кто делает ремонт, работает на выезде или просто нуждается в шуруповерте, который всегда будет под рукой.

Сетевая модель с кругом 125 мм. Она справляется с любыми бытовыми работами, может резать арматуру, листовой металл, плитку, камень, керамику, шлифовать древесину и металл. Этой болгаркой можно работать до 7 часов в день.

Легкая модель весом всего 3,1 кг с универсальным назначением. Подходит для бытового использования, также может применяться для выполнения некоторых профессиональных заданий. Обладает функциями автоматизации сваривания, которые позволяют варить даже людям без опыта.

Бренд запустил постоянные скидки не только в фирменных магазинах, но и на официальном сайте. Товары, на которые снижена цена, отмечены в каталоге надписью "Лучшая цена", поэтому их можно легко найти среди других.

Dnipro-M предлагает 3 года гарантии на весь электроинструмент и оборудование. Сервисные центры и фирменные магазины бренда находятся на территории всей Украины. На официальном сайте Dnipro-M всегда можно найти товары по скидке и множество акционных предложений.