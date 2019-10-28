Apple презентовала новые наушники AirPods Pro: как они выглядят и сколько будут стоить

В понедельник, 28 октября, компания Apple представила премиум-версию беспроводных наушников AirPods, которые завоевали популярность во всем мире.

Новая модель появится в продаже в среду, 30 октября, передает CNN. Цена на них стартует с $249 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

AirPods Pro отличаются усовершенствованной технологией шумоподавления, гибкими ушными вкладышами, которые лучше всего подходят для ушей пользователя, и режимом прозрачности, который позволяет клиентам слушать музыку, при этом еще слушая окружающую среду.

Apple представила наушники AirPods Pro Apple

Apple представила наушники AirPods Pro Apple

Apple представила наушники AirPods Pro Apple

Apple представила наушники AirPods Pro Apple

Apple представила наушники AirPods Pro Apple

Также наушники имеют функцию обмена аудио, который позволяет пользователям синхронизировать со второй парой AirPods, чтобы слушать ту же песню или смотреть тот же фильм с другом.

Свое решение выпустить новые наушники раньше времени в Apple объяснили феноменальным спросом на AirPods.

Apple представила наушники AirPods Pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на ежегодной презентации Apple презентовали смартфон iPhone 11.

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