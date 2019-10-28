Главная Новости
29 октября • обновлено в 00:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Обзоры

Apple презентовала новые наушники AirPods Pro: как они выглядят и сколько будут стоить

290 Читать материал на украинском

В понедельник, 28 октября, компания Apple представила премиум-версию беспроводных наушников AirPods, которые завоевали популярность во всем мире.

Новая модель появится в продаже в среду, 30 октября, передает CNN. Цена на них стартует с $249 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

AirPods Pro отличаются усовершенствованной технологией шумоподавления, гибкими ушными вкладышами, которые лучше всего подходят для ушей пользователя, и режимом прозрачности, который позволяет клиентам слушать музыку, при этом еще слушая окружающую среду.

Новости
Apple представила новые iPhone: озвучены цены в Украине
Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple

Также наушники имеют функцию обмена аудио, который позволяет пользователям синхронизировать со второй парой AirPods, чтобы слушать ту же песню или смотреть тот же фильм с другом.

Свое решение выпустить новые наушники раньше времени в Apple объяснили феноменальным спросом на AirPods.

Apple представила наушники AirPods Pro

Apple представила наушники AirPods Pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на ежегодной презентации Apple презентовали смартфон iPhone 11.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Презентация Apple" на OBOZREVATEL.

Тема
Презентация Apple
Место
США
Тег
Apple
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel