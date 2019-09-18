"Теневые связи": кто зарабатывает на украинском Интернете

Два однотипных материала, основанных на данных, накапливаемых ГФС и Госстатом, привлекли недавно внимание представителей рынка телекоммуникаций.

Первый из них, свод данных подготовленный журналом “Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах”, предлагает констатацию фактов про индустрию - данные о динамике численности, выручке и прибыли, кое-какие данные о зарплатах, количестве ФОПов и сведения о рентных платежах. Всё это разбито на четыре сегмента: беспроводной, проводной, спутниковой связи и “другой деятельности”.

Журналисты Лига.Tech пошли дальше и на основе этих цифр сделали небезынтересные для профессионалов данные. Разгоревшаяся дискуссия ещё раз подтвердила - любая структурированная численная информация, любые статистические данные более чем востребованы.

Оба материала имеют один и тот же недостаток: представленные в них данные не делают различия между компаниями очень разного, принципиально разного характера и масштаба. В одной общей куче оказываются такие бизнесы, как операторы “большой тройки” и карликовые нанопровайдеры, а то и вовсе хозяйствующие субъекты, которые хочется назвать фиктивными. Почему фиктивными? Потому что у них нет ни сайта, ни персонала, ни офисов продаж, вообще ничего, что должно быть у компании, предоставляющей услуги на массово рынке. Зато у них есть гигантские объемы драгоценного частотного ресурса, за который они ещё и платят сущие копейки.

Это очень искажает картину, поскольку усреднение скрывает без преувеличения чудовищные дисбалансы, существующие на рынке.

По просьбе журнала “Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах” автор этих строк решил сделать ещё один заход на цель. Для этого в сегменте операторов беспроводных сетей выделены три подгруппы: Большая Тройка, “мобильщики”, беспроводные операторы минус мобильщики. Внутри сегмента проводных операторов выделены подгруппы “Топ-10 операторов” и “все минус Топ-10”. В качестве Топ-10 операторов проводного доступа в Интернет с подачи консалтинговой группы Expert&Consulting выбраны компании Укртелеком, Киевстар (FTTB проект), Воля, Триолан, Фрегат, Датагрупп, Ланет, Vega, Тенет, Фринет.

Поехали!

Давным-давно известно - операторы мобильной связи крупнейшими плательщиками налогов среди операторов FMCG-рынков. Точнее будет сказать так – по состоянию на конец 2018 года, лидер рынка ЧАО “Киевстар” платил больше, чем любой из операторов ритейла. Большую налоговую нагрузку несут только производители табачных изделий и алкоголя.

ТОП-50 плательщиков в прошлом году https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Налоги и доходи "большой тройки" https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Достигается это довольно нетривиальными мерами, о которых, кажется, уже не мало кто помнит. Например, мобильщики по-прежнему платят акциз (!), наценку в размере 7,5% от стоимости услуг, который был введён чуть ли не при Леониде Ильиче (шутка, на самом деле - при Леониде Даниловиче) как налог за роскошь пользоваться мобильной связью. Это уже не шутка, а официальное обоснование. Ставки рентной платы за пользование радиоэфиром у мобильщиков на два порядка (!!!) больше, чем у далеко не бедных, скажем прямо, медиагрупп. Если конкретно, плата за 1 МГц частот для мобильной радиосвязи составляет 23085,25 грн/МГц для абсолютного большинства частот и лишь для наименее востребованных диапазонов составляет 3000 грн./МГц Использование радиоэфира для передачи телевизионного сигнала оплачивает куда скромнее, в диапазоне от 36,01 грн./МГц до 778,95 грн./МГц.

О вечно страдающих от непогоды, неурожая, неплатежей и общего несовершенства мира микро- и нанопровайдерах доступа в Сеть неудобно и вспоминать. Эта публика избегает платить и те налоги, которые на неё возложены. Давно хотелось увидеть воочию эту разницу в налоговой нагрузке, наконец, благодаря “Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах” это стало возможным.

Движимый инстинктом естествоиспытателя выделил ещё одну даже не группу, а кучку беспроводных операторов, продвигаемых известными в реформаторской тусовке людьми как “перспективные компании”. Так удачно совпало, что эти же компании являются держателями перспективных частот, которые очень скоро понадобятся для развёртывания сетей четвёртого и пятого поколений. Это широко известные в узких кругах “Интеллектуальные коммуникации”, “ММДС-Украина”, “Аэро Телеком”, “Украинские Новейшие Телекоммуникации” и “Эс-Лайн”.

В расшифровке структуры налоговых платежей по беспроводной связи практически все платежи в графе “інши податкі” это и есть плата за использование частот. В целом по рынку эта сумма достигает 2,4 млрд. грн. Для сравнения за частоты, которые украинские медиагруппы используют для распространения своего телевизионного контента, в бюджет поступает не более 80 млн. грн. в год.

Структура налогов https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Движимый инстинктом естествоиспытателя выделил ещё одну даже не группу, а кучку беспроводных операторов, продвигаемых известными в реформаторской тусовке людьми как “перспективные компании”. Так удачно совпало, что эти же компании являются держателями перспективных частот, которые очень скоро понадобятся для развёртывания сетей четвёртого и пятого поколений. Это широко известные в узких кругах “Интеллектуальные коммуникации”, “ММДС-Украина”, “Аэро Телеком”, “Украинские Новейшие Телекоммуникации” и “Эс-Лайн”.

Из этой перспективной кучки только ООО “Интеллектуальные коммуникации” (ТМ Giraffe) осуществляет декларируемую ею деятельность, предоставляя услуги на массовом рынке. Используемая ею технология WiMAX так и не смогла доказать свою перспективность, абонентская база не достигла и 100 тыс. человек. Как результат – компания платит немного налогов. У остальных “перспективных” компаний с этим не сложилось. В тех данных, которыми оперирует редакция журнала, их нет среди компаний заплативших хотя бы 900 тыс грн налогов за год.

В случае “ММДС-Украина” автору доводилось найти сведения о её финансовых показателях. За последние несколько лет речь идёт о 3-4 млн. грн. выручки. При этом про компанию доподлинно известно, что у неё есть и абоненты, и какой-никакой сайт и прочие первичные признаки “живого” бизнеса, пусть и дохленького. У “Аэро Телеком”, “УНТ” и “Эс Лайн” не удалось найти и этого. Увы, эти загадочные, но, полагаю, хорошие люди оказались неуловимы.

Теперь переходим к тем, кто в проводах. Для начала посмотрим, что останется от нескольких сотен хоть как-то легализованных операторов, если отделить от них Топ-10. Стоит сразу заметить, что в случае Укртелекома имеет место важный нюанс. Компания зарабатывает и на доступе в Интернет, и на телефонной связи. Отделить в уплаченных ею налогах первое от второго невозможно.

Учитывая то, что услуги проводной связи предоставляют 3312 юридических лиц и ФОП, неизбежны несколько вопросов:

За счёт чего много лет подряд выживают сотни, если не тысячи нано- и микропровайдеров, которые делят между собой оставшиеся после ТОП-10 крохи, почему они ещё не поглощены грандами и хищниками поменьше?

Насколько велик масштаб тенизации рынка и его фактический объём?

Какие факторы обуславливают такую фрагментацию рынка?

Процент налогов в отрасли https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Более подробно вопрос о фрагментации рынка доступа в Сеть рассматривался автором в одном из его материалов. В двух словах Украина демонстрирует выдающуюся по меркам европейского континента степень фрагментации, далеко обогнав соседей. К движущим силам фрагментации можно отнести высокую степень тенизации рынка и наличие ряда системных факторов, искажающих конкуренцию.

Не является секретом, что рынок доступа в Интернет в целом непрозрачен и тяготеет к работе в тени. Весьма значительная часть операторов и вовсе работает “в чёрную”, не то что не регистрируясь в НКРЗИ, но и не уплачивая налоги. Естественно, эта часть рынка в данных ГСФ и Госстатат не отражена. Судить о степени тенизации можно разве что по масштабам использования такой инновационной “схемы” как продажа услуг через ФОП.

Проводная и безпроводная связи. https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Количество ФОП и юридических лиц https://rating.zone/telekom-try-atlanty-ta-vsi-inshy/

Как тут не вспомнить одного очень продвинутого оператора родом из Харькова, на букву “Т” начинается. Несколько лет назад с ним случилась смешная история. В то время, как сама компания публично и с большой гордостью утверждала наличие у неё нескольких сотен тысяч абонентов телевидения, в госорганы она подала сведения о полном отсутствии у неё таковых.

Подведём итоги. Украинский рынок телекоммуникаций по-прежнему страдает от множества диспропорций. Львиную долю денег зарабатывают несколько компаний, работающих “вбелую”, они же - крупнейшие налогоплательщики. В разрезе технологий эта разница становится вопиющей, поскольку сегмент мобильной связи можно признать “белым” на 100% Степень тенизации пропорциональная масштабам деятельности, приближаясь к 100% для мелких и мельчайших игроков, коих не сотни, но тысячи.

Вопреки логике даже номинальная налоговая нагрузка на операторов мобильной связи намного больше, нежели у всех остальных. Специальный налог с оборота в размере 7,5% и баснословные по меркам Украины ставки природопользования выглядят несколько даже издевательски. Возникает впечатление, что у государства к мобильщиками есть что-то личное, некая невысказанная, но явственная неприязнь.

В этом месте стоит пояснить, почему украинский рынок именно страдает от диспропорций, а не, например, наслаждается ими. Дело в том, что будучи выраженными в твёрдой валюте, его показатели выглядят неприлично малыми даже на фоне небогатых соседей. Средний чек в Украине остаётся самым маленьким на европейском континенте и поражает воображение у жителей не только Первого, но даже Второго, а то и Третьего миров. Причины этих диспропорций не так просты и очевидны, но главную из них можно назвать прямо сейчас. Это непрофессиональная и неадекватная политика органов власти и государства в целом. Ничего особенного или необычного, всё как всегда и везда в нашей стране.

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