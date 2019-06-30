Сутулость и 2 пары век: создан пугающий портрет человека в будущем

В будущем человеческое тело может сильно измениться из-за постоянного провождения времени за телефонами и другими устройствами.

Череп, вероятно, станет более массивным, мозг – меньше, а на лице появится вторая пара век. Такие данные спрогнозировали в компании TollFreeForwarding, которая занимается телекоммуникацией.

Они создали модель человека 3000 года и назвали ее Минди. Из-за постоянной работой за компьютером у нее есть сильная сутулость, а шея немного наклонена вперед, потому что Минди все время заглядывает в свой смартфон. Шейные мышцы стали очень массивными и грубыми.

"Часы, проведенные со склоненной вниз головой, напрягают шею и нарушают равновесие позвоночника. Следовательно, мышцы шеи должны приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать голову", – уточнил эксперт по здоровью Калеб Бак.

Человек в 3000 tollfreeforwarding.com

Толщина черепа увеличилась для того, чтобы мозг был более защищен от радиочастотных излучений телефонов. Также из-за них рука будущего человека скрючена, а локоть изогнулся до 90 градусов.

Минди tollfreeforwarding.com

Минди tollfreeforwarding.com

Вторая пара век объясняется необходимостью фильтрации лишнего света от техники.

Минди tollfreeforwarding.com

Как писал OBOZREVATEL, основная опасность смартфонов для здоровья человека состоит в большом количестве бактерий, возникающих там из-за постоянного использования в общественных местах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!