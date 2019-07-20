Ученые озвучили новый сценарий конца света: появились детали

Ни один вулкан на планете Земля не обладает потенциально настолько большой мощью, чтобы стать причиной "конца света".

"Таких вулканов, которые бы привели к гибели всего живого на планете, не существует. Поэтому можно спать спокойно", – сказал OBOZREVATEL заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера.

По его словам, на Земле существуют местности, где наблюдаются "необычайно эффектные" природные явления, например, где на поверхность выходит горячая вода, газы и даже расплавленная магма. "Но то, что там возникнет что-то большее, чем то, что есть сейчас, ожидать не приходится. Никакой лишней энергии там появиться не может, чтобы что-то выплеснуть и покрыть пеплом всю Землю", – заверил геолог.

"Можно выдумывать по этому поводу все что угодно, но опасности, исходящей от внутренних процессов внутри Земли, пока что нет", – подчеркнул он.

Геолог признал: "вулканы – опасное явление", но большинство из самых мощных вулканов находятся в океане либо на территориях, не населенных людьми.

Он рассказал о том, что наибольшую опасность для людей представляют даже небольшие вулканы, если они расположены в местах большого скопления людей. Например, к таким вулканам относится вулкан Фудзияма в Японии. "Если она заработает, из-за огромной плотности населения могут быть очень большие человеческие потери", – сказал геолог.

Гора Фудзияма (Япония) vmireinteresnogo.com

По этой же причине опасность представляют и небольшие вулканы, расположенные на европейском континенте, – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к выводу о том, что чрезвычайно сильное извержение вулкана способно прервать процесс восстановления озонового слоя Земли и стать причиной глобальной катастрофы на планете.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!