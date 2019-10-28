"Станет бесполезным кирпичом!" В Apple рассказали, что грозит владельцам iPhone 5

Владельцы смартфонов iPhone 5 от компании Apple, выпущенных еще в 2012 году, пожаловались на то, что система их гаджетов настоятельно рекомендует установить обновление iOS 10.3.4.

Если этого не сделать, смартфоны грозят превратятся в бесполезные "кирпичи". На них станет больше недоступным использование магазина App Store и сервиса iCloud, нельзя будет просматривать веб-страницы и сообщения электронной почты. Об этом говорится в официальной информации на сайте производителя.

Отмечается, что в iOS 10.3.4 поддерживается обновленный формат установки времени, которое автоматически настраивается через GPS.

iPhone 5 pocket-lint.com

В случае, если пользователь не успеет установить указанную "прошивку" до 3 ноября 2019 года, то перестанет быть доступным "по воздуху".

Для восстановления нормального функционирования работы iPhone 5 потребуется подключать смартфон к компьютеру и обновлять его вручную.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) прошла ежегодная презентация продукции Apple. В прямом эфире миллионам зрителей показали новый iPhone 11, Apple Watch, iPad и другие новинки компании.

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