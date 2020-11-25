SpaceX успешно запустила ракету со спутниками Starlink. Видео

В среду, 25 ноября, американская компания Илона Маска SpaceX удачно запустила ракету-носитель Falcon 9.

Как говорится на официальной странице в Twitter, запуск ракеты произошел в 04:13 по Киеву на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Отмечается, что SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию интернет-спутников Starlink.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", – говорится в сообщении.

Космические аппараты вышли на орбиту Земли через 14 минут 46 секунд после старта. Добавим, орбитальная группа SpaceX уже состоит из 953 спутников Starlink.

Поясним, что Starlink – проект SpaceX по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом. Особенностью этих спутников является их малый вес – до 500 кг. К середине 2020-х годов компания Маска намерена запустить около 12 тысяч спутников, что может обойтись в 10 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября в США стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. На борту космического аппарата находился европейский спутник Sentinel-6.