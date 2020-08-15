Создан чехол для смартфона, который сам 'шагает' на зарядку. Видео

Создан чехол для смартфона, который сам умеет заряжаться.

В Южной Корее создали роботизированный чехол для смартфона, который "заставляет" гаджет самостоятельно разместиться на площадке для беспроводной зарядки.

Как сообщает Gizmochina, нестандартное зарядное устройство получило название CaseCrawler. Устройство оснастили миниатюрными гибкими ножками, которые практически незаметны даже при "ходьбе". Когда такие ножки не используются, то они складываются в корпус чехла.

Создатели чехла пояснили, что он может передвигать смартфоны весом около 300 граммов при собственной массе в 22,7 грамма и толщине 16 мм. При этом на своем пути он может преодолевать препятствия высотой чуть более полутора сантиметров.

На данный момент CaseCrawler находится еще на стадии тестирования. Разработчики намерены оборудовать чехол функцией, которая позволит ему не только перемещаться к зарядке, но и возвращаться на прежнее место после зарядки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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