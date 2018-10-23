Смертоносные стихийные бедствия: названы последствия изменения климата

Изменение климата из-за деятельности человека значительно усилит осадки и ливневый сток, что приведет к масштабным наводнениям.

Об этом сообщили на сайте EurekAlert!. К такому выводу пришли ученые Колумбийской школы инженерных и прикладных наук (США), когда исследовали, как глобальное потепление влияет на частоту смертоносных стихийных бедствий, таких как ураган "Флоренс" и тропический шторм "Мангхут".

Ученые проанализировали показатели осадков и стоков, полученных из баз данных Global Runoff Data Centre и Global Summary of the Day. Так, в последние годы увеличилось число сильных дождей и объемы ливневых стоков, которые все чаще доходят до экстремальных значений.

Более того, изменения в ливневых стоках оказались более резкими, чем для осадков. Это несоответствие возникает из-за различий в землепользовании, управлении водными ресурсами и наличии растительного покрова.

Согласно выводам американских ученых, результаты исследования помогут разработать новую систему управления водными ресурсами в условиях изменяющегося климата и избежать частых наводнений.

В будущем специалисты хотят изучить, как на интенсивность осадков влияют термодинамические факторы и динамика атмосферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертоносный ураган "Флоренс" сформировался над Атлантикой 31 августа 2018 года и обрушился на побережье Северной Каролины 14 сентября. Тогда погибло 13 человек.

Ураган "Мангхут" образовался 7 сентября 2018 года, а 17 сентября обрушился на Филиппины, Вьетнам и юг Китая, в результате погибло 134 человека.