Когда в Украине запустят 5G, а в метро будет скоростной интернет: рассказывает ''Киевстар''

Когда в селах появится скоростной интернет, а в Украину придет технология 5G? Когда пассажиры в метро смогут без проблем общаться в месенджерах, даже находясь в тоннелях? И сможем ли мы, наконец, менять оператора без смены номера своего мобильного?

Обо всем этом OBOZREVATEL поговорил с директором по развитию и поддержке телекоммуникационной сети компании "Киевстар" Владимиром Кабаненко.

- Владимир Иванович, где сейчас в Украине уже работает система 4G, и когда этой связью смогут воспользоваться все украинцы, не только жители крупных городов, но и райцентров, сел?

Владимир Кабаненко

- Сеть работает уже не только в крупных городах. Она есть почти в четырех тысячах населенных пунктов, и это не только областные центры. По лицензионным условиям на второй год мы должны включить покрытие в населенных пунктах с населением в 10 тысяч человек. Сейчас у нас работают почти 4,5 тысячи базовых станций, которые поддерживают 4G, и в следующем году мы достроим пару тысяч. И если сейчас больше половины населения имеют возможность пользоваться связью 4G, то будет еще больше.

Что касается сел, то у нас ведь есть и технология 3G, которая развернута почти везде. Новое покрытие мы строим, но пока все это дорого. Сейчас мы ожидаем так называемой технологической нейтральности. То есть когда нам разрешат на тех же 900-х частотах, на которых сейчас работает 2G, развернуть и 3G, и 4G. Тогда и в селах появится скоростная связь.

- Кто должен это разрешить?

- Это должен сделать наш регулятор, но там непростая ситуация. Потому что за долгие годы развития связи в Украине все эти частоты выдавались по областям, разные кусочки разным операторам. И чтобы осуществить переход к технологической нейтральности, нужно делать долгий и сложный обмен частотами между операторами для формирования сплошных блоков частот. Только после этого там можно будет запустить технологии высокоскоростного интернета.

- Сколько это займет времени?

- В любом случае переговоры между операторами уже начались. И все зависит от того, когда стороны смогут договориться. Это процесс сложный. Например, когда произошло слияние "Киевстара" с Голдентелекомом и Украинскими радиосистемами в 2010 году, мы получили и их спектр на частоты 1800 GSM. Поэтому большая часть спектра этого диапазона была у нас. Но компания приняла решение добровольно вернуть государству часть спектра, чтобы им могли воспользоваться другие операторы.

Сделано это было ради того, чтобы двинуть историю с 4G. Если бы мы не захотели делиться, то полноценного 4G в Украине сейчас просто не было бы. Киевстар стал донором рефарминга, и благодаря этому все операторы мобильной связи получили равные возможности развивать 4 G связь на частотах 1800 МГц.

- Мы сейчас говорим о технологии 4G, тогда как в других странах уже осваивают 5G. Когда и до нас дойдет такая цивилизация, чего нам не хватает, чтобы идти в ногу со временем?

- Дойдет. Все наши партнеры, которые с нами работают и двигают этот прогресс, производят оборудование, говорят, что полнометражные сети будут в 2021-м году. Их начинают уже сейчас строить. Другое дело, что не хватает современных девайсов. Если оборудование уже производится, то с массовым производством девайсов все только начинается. Это телефоны, модемы, которые включают в компьютеры, устройства IoT (internet-of-things).

Думаю, что если все так пойдет дальше, в мире полноценный запуск 5G возможен в ближайшие два года. Что касается телеком-рынка Украины, необходимо помнить о "частотном голоде". Те частоты, которые в мире уже выделяются под связь 5G, в Украине принадлежат кому-то.

- Наступают такие периоды как новогодняя ночь, Рождество. Люди начинают поздравлять друг друга, общаются в мессенджерах и т.п. И сеть вдруг накрывается, мы не можем дозвониться друг другу. Как вы готовитесь к этим праздникам?

- Я бы сказал, что сейчас люди начинают отдавать предпочтение "мобильной дате" – общению через мессенджеры, передаче через них голосовых сообщений, видеозвонков. Голосовыми услугами стали пользоваться меньше. Традиционная СМС-услуга если не умирает, то аудитория ее пользователей серьезно сокращается. И технология, которая поддерживает мессенджеры, устроена немного по-другому. Поэтому, когда раньше люди чаще звонили друг другу по мобильному и отправляли СМС в новогоднюю ночь, то мы испытывали перегрузки сети. Сейчас и сеть стала мощнее, и с переходом на мессенджеры таких пиковых нагрузок уже нет.

Но все равно мы готовимся. Например, если видим, что голосовых каналов между операторами на Новый год должно быть больше, то мы с нашими партнерами их расширяем.

Каждый год мы делаем отдельный срез - сколько и каких услуг использовали на Новый год. Сколько было СМС, ММС, какой был голосовой трафик. И видим тенденцию, что ММС люди уже почти не пользуются, количество СМС уменьшается, объемы минут также снижаются, а вот использование мобильного интернета, передача сообщений через мессенджеры, наоборот – увеличивается. По сравнению с третьим кварталом 2017 года в сети Киевстар в этом году использование дата-трафика на абонента выросло почти в четыре раза.

- Обещаете, что в этом году не будет перегрузки в Новый год?

- Обещаю. Серьезные перегрузки у нас были на самом деле лет 5 назад. Последние пять лет я сам специально проверяю, как наша сеть справляется с нагрузками. За 5-10 минут до наступления Нового года, и 5-10 минут сразу после его наступления совершаю звонки разного типа. И вижу, что прекрасно с первого раза можно дозвониться и поговорить. А по передаче данных через мессенджеры не заметно никаких проблем. Хотя перегрузки есть, мы по статистики их видим, но они очень кратковременные. Фактически абоненты не испытывают проблем.

- Когда можно рассчитывать на появление связи 3G, 4G в метро, например?

- Это возможно. В Киевском метро мы только завершили построение новой сети пока для 2G. Строительство профинансировано тремя мобильными операторами. При согласовании технических условий для этой сети, операторы также учитывали и будущее развитие 3 G , 4G связи в метрополитене. И сейчас вместе с коллегами по рынку мы ведем переговоры, как зайти в метро и построить 3G. К сожалению, это не быстро делается, потому что задействованы четыре стороны – три оператора и еще метрополитен. Думаю, если все будет успешно, в 2019 году на некоторых станциях киевского метро уже будет скоростной интернет.

- А метрополитен заинтересован в сотрудничестве?

- Они заинтересованы. Но у них есть свои технические сложности, которые не позволяют кардинально ускорять этот проект. Понятно, когда ходят поезда, там строить нельзя. Поэтому для технических работ остается короткий промежуток ночи, когда можно работать. А там большие объемы – это кабель, монтаж и установка оборудования для скоростного интернета.

- А будет так, что не только на станции метро, но и когда едешь в вагоне в тоннеле, можно будет пользоваться скоростным интернетом?

- Да. Сейчас тоже можно пользоваться 2G. Но появится и скоростной мобильный интернет.

- Хорошо. А когда у нас в Украине появится такая долгожданная услуга, как смена оператора без смены номера телефона?

- Наконец-то уже есть точные сроки, когда эта услуга запустится – май 2019 года. Но там есть нюансы – при переходе от одного оператора к другому нужна будет идентификация личности. А у нас 90% абонентов получают услуги мобильной связи обезличено.

- Так что, нужно будет прийти с паспортом и зарегистрироваться?

Новости В Крыму начались серьезные проблемы с мобильной связью

- Да, надо зарегистрироваться. А как иначе оператор будет знать, что абонент переходит в другую сеть со своим, а не чьим-то номером телефона. Эта услуга дает возможности абоненту чувствовать себя более свободным. Но я не думаю, что многие бросятся менять операторов. По статистике, которая существует в мире, очень небольшая часть абонентов ходит туда-сюда.

- Сколько будет стоить такая услуга?

- Думаю, с ценами станет понятно весной. Вариантов может быть много. Если будет рекомендация регулятора по ценам, то это одно. А если регулятор скажет: "Вы ставьте цены какие хотите", то может быть и бесплатно. Цену будет устанавливать оператор, который принимает к себе нового абонента.

- Абоненты периодически жалуются на качество связи. Например, находишься в высотном здании, один оператор ловит хорошо, другой – с трудом. Я уже не говорю о горных районах. Та же история, если ты живешь в квартире в панельном доме, в одной части квартиры прекрасно слышно, в другой нет. От чего это зависит?

- Все операторы стараются подыскать для своих антенн точки, которые обеспечивают хорошее покрытие. Но в городе это трудно сделать. Кстати, в горных районах обеспечить покрытие легче, чем в городских условиях. Тут очень плотная застройка. И удивительно, люди хотят, чтобы телефон хорошо работал, хотят пользоваться интернетом, но при этом не желают видеть рядом с собой базовую станцию. Это очень затрудняет работу по обеспечению покрытием именно в городских условиях. Нужно устанавливать антенны где-то высоко. Или низко, но разворачивать антенны вверх.

В результате базовые станции сами себе создают помехи, что мешает качественно предоставлять услугу. Но главная проблема в том, что вокруг базовых станций до сих пор еще возникают разнообразные мифы. Хотя за все время существования мобильной связи не выявлено каких-либо рисков для окружающей среды и людей от электромагнитных полей базовых станций. Стены зданий очень сильно ослабляют радиоволны. И поэтому бывает, что в зданиях качество услуг страдает. Чтобы хорошее покрытие было в городе, особенно в спальных районах, между зданиями нужно устанавливать базовые станции. И если жители против, то обеспечить там качественную связь очень тяжело.