Скорость до 400 км/ч: Rolls-Royce показала летающее такси

Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси - прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Аппарат был представлен на авиасалоне "Фарнборо", проходящем в Великобритании, пишет "Медуза".

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC