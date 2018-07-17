Скорость до 400 км/ч: Rolls-Royce показала летающее такси

Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси - прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Аппарат был представлен на авиасалоне "Фарнборо", проходящем в Великобритании, пишет "Медуза".

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15. Juli 2018

От конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Калифорнии презентовали летающий автомобиль, для управления которым не требуется лицензия пилота.