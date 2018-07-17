МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Скорость до 400 км/ч: Rolls-Royce показала летающее такси

975Читать новость на украинском

Компания Rolls-Royce показала концепт летающего такси - прототип, получивший рабочее название EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Аппарат был представлен на авиасалоне "Фарнборо", проходящем в Великобритании, пишет "Медуза".

Предполагается, что летающее такси, оснащенное шестью электродвигателями, сможет перевозить до пяти человек. EVTOL сможет развивать скорость до 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 километров.

От конкурентов EVTOL отличает способность вертикального взлета и посадки.

В серийное производство летающее такси планируется запустить в начале 2020-х годов. Предусматривается возможность создания как гражданской, так и военной модификаций EVTOL.

Новости
Когда в Киеве? Uber и NASA создадут летающее такси

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Калифорнии презентовали летающий автомобиль, для управления которым не требуется лицензия пилота.

Объекты
автоАвтомобиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги