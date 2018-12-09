Скелет инопланетянина? Ученые раскрыли тайну загадочной находки

Генетики изучили загадочную мумию из пустыни Атакама и установили, что это вовсе не скелет инопланетянина, а останки младенца женского пола с многочисленными генетическими нарушениями.

Об этом сообщает Genome Research. Отмечается, что находка в пустыне крошечной мумии в начале века вызвала переполох в научных и околонаучных кругах. Мумия имела голову конической формы, что сразу же вызвало многочисленные версии о ее происхождении.

Наиболее яркими стали предположения, что это ранее не известный науке примат и скелет инопланетянина, чей корабль посещал малонаселенные районы третьей от Солнца планеты.

Длина найденного скелета составляла всего около 15 сантиметров, у него было десять пар ребер вместо обычных человеческих 12 пар и сильно деформированный вытянутый череп. Создатели фильма "Сириус" были уверены в неземном происхождении останков.

Впрочем, сканирование показало, что, судя по развитию костей, мумия принадлежала 6-8-летнему ребенку. А частично отсеквенированный геном показал, что мумия определенно принадлежала человеку, причем останки были не старше нескольких десятилетий.

Оказалось, что ребенок, скорее всего, происходил из Чили. Он был генетически похож на европейцев, жителей Восточной Азии и уроженцев Анд. Авторы статьи обнаружили в геноме мумии две Х хромосомы, то есть ребенок был девочкой. Кроме того, ученые нашли 64 мутации (в том числе неизвестные ранее) в семи генах, которые ассоциируются с нормальным развитием скелета и соединительных тканей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали о возможных контактах с инопланетянами.

Ранее китайские ученые нашли новое объяснение так называемым сигналам из космоса (быстрые радиовсплески).