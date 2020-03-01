Звезда Бетельгейзе может рвануть: стало известно, чем это опасно

В случае взрыва звезды Бетельгейзе ее лучи и частицы достигнут Земли, что будет опасно для спутников и космонавтов на орбите планеты.

Об этом заявил сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин (РФ).

"Это будет безопасно здесь, на поверхности Земли, но довольно опасно для спутников и космонавтов", – отметил ученый.

Взрыв звезды Бетельгейзе Иллюстрация

Отмечается, что о взрыве звезды будет известно заранее. Ведь она выбросит огромное количество нейтрино, которые зафиксируют специальные детекторы, установленные в США и Японии.

"Так что за неделю мы предупредим. Но это будет в течение ближайших 10 тысяч лет", – добавил Сурдин.

Бетельгейзе – звезда в созвездии Ориона. Это красный гигант, светимость которого в 80–105 тыс. раз выше, чем у Солнца. Это одна из крупнейших известных астрономам звезд. В последнее время у Бетельгейзе наблюдались рекордные падения яркости. Расстояние до нее, по разным оценкам, составляет приблизительно от 613 до 880 световых лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

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