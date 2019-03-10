"Воскресил" Сталин: историк сделал заявление о таинственной смерти Гитлера

Слухи о том, что нацистский диктатор Адольф Гитлер не умер в берлинском бункере, а выжил, распустило советское руководство.
Такое мнение в статье для The Mail on Sunday высказал британский историк и журналист Гай Уолтерс. Он также считает, что в распространении мнения о том, что Гитлера после Второй мировой войны могли укрывать британцы или американцы, был заинтересован лично Иосиф Сталин.
Именно из-за этого, как заявил историк, в то время появились массовые сообщения о том, что фюрер якобы не покончил с собой, а бежал из Берлина.
Адольф Гитлер и его спутница Ева Браун
dailymail.co.uk
Адольф Гитлер и его спутница Ева Браун
dailymail.co.uk
Нашлось даже большое количество очевидцев, которые утверждали, что видели Гитлера замаскированным под монаха или как он садился в подводную лодку на Канарских островах.
Уолтерс пишет, что сейчас большая часть тех материалов рассекречена, что позволяет утверждать — многие из этих сообщений отрабатывались западными спецслужбами, в том числе ФБР. Их данные опровергают любые слухи о побеге нацистского лидера.
Кроме того, неопровержимыми остаются результаты экспертиз останков Гитлера.
"Что было особенно заметно в трупе, так это значительное количество проведенных стоматологических операций, включая коронки, пломбы, вставные зубы и некоторые чрезвычайно характерные мостовые конструкции. Фрагменты зубов и челюсти соответствуют не только существующим записям врачей, но и рентгеновскому снимку Гитлера", — подчеркивает эксперт.
dailymail.co.uk
dailymail.co.uk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французские ученые установили точную дату смерти нацистского диктатора Адольфа Гитлера, проведя первое с 1946 года исследование фрагментов его зубов.
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