"Воскресил" Сталин: историк сделал заявление о таинственной смерти Гитлера

Слухи о том, что нацистский диктатор Адольф Гитлер не умер в берлинском бункере, а выжил, распустило советское руководство.

Такое мнение в статье для The Mail on Sunday высказал британский историк и журналист Гай Уолтерс. Он также считает, что в распространении мнения о том, что Гитлера после Второй мировой войны могли укрывать британцы или американцы, был заинтересован лично Иосиф Сталин.

Именно из-за этого, как заявил историк, в то время появились массовые сообщения о том, что фюрер якобы не покончил с собой, а бежал из Берлина.

Новости Аукцион по продаже картин Гитлера в Нюрнберге закончился скандалом

Адольф Гитлер и его спутница Ева Браун dailymail.co.uk

Адольф Гитлер и его спутница Ева Браун dailymail.co.uk

Нашлось даже большое количество очевидцев, которые утверждали, что видели Гитлера замаскированным под монаха или как он садился в подводную лодку на Канарских островах.

Уолтерс пишет, что сейчас большая часть тех материалов рассекречена, что позволяет утверждать — многие из этих сообщений отрабатывались западными спецслужбами, в том числе ФБР. Их данные опровергают любые слухи о побеге нацистского лидера.

Кроме того, неопровержимыми остаются результаты экспертиз останков Гитлера.

"Что было особенно заметно в трупе, так это значительное количество проведенных стоматологических операций, включая коронки, пломбы, вставные зубы и некоторые чрезвычайно характерные мостовые конструкции. Фрагменты зубов и челюсти соответствуют не только существующим записям врачей, но и рентгеновскому снимку Гитлера", — подчеркивает эксперт.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французские ученые установили точную дату смерти нацистского диктатора Адольфа Гитлера, проведя первое с 1946 года исследование фрагментов его зубов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!