"Великое противостояние": в этом месяце Землю ждет грандиозное космическое явление

Ученые анонсировали "великое противостояние" Марса 27 июля текущего года.

Так, Красная планета будет находиться на одной линии с Солнцем и Землей и максимально приблизится к нашей планете, передает "24".

Отмечается, что каждое противостояние отличается разным расстоянием между Землей и Марсом. Самыми интересными являются летние противостояния, поскольку в это время Марс максимально сближается с Землей.

Среди всех известных науке противостояний самым знаменитым считается событие 5 сентября 1877 года, когда астроном из США открыл миру существование двух спутников Марса – Деймоса и Фобоса. Кроме того, в этот же период его итальянский коллега обнаружил марсианские "каналы". Последний раз астрономы наблюдали "великое" противостояние 28 августа 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на рекордные 5 579 миллионов километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1. При этом магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 числа.