В центре Солнца обнаружили огромное пятно: ученые рассказали о последствиях

Астрономы обнаружили одну из самых красивых и крупных активных солнечных областей, которая наблюдается вблизи центра солнечного диска.

"Солнечные активные области формируются вокруг нескольких солнечных пятен и представляют собой системы из огромных магнитных петель, наполненных горячей плазмой. Причём их протяжённость составляет несколько сотен тысяч километров", - пояснил специалист Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева, передает Life.ru.

Эксперты отмечают, что размеры таких систем часто превышают расстояние от Земли до Луны.

Основное излучение активных областей находится в жёсткой ультрафиолетовой области спектра. Увидеть с Земли их невозможно, поскольку эта область полностью поглощается нашей атмосферой. Однако они очень хорошо просматриваются на изображениях из космоса. Космическая солнечная обсерватория SDO сделала несколько снимков этой области в высоком разрешении.

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"Соответствующие области называются активными, так как часто являются центрами крупных солнечных вспышек. Это связано с повышенной напряжённостью магнитного поля, благодаря которой здесь могут формироваться весьма сильные электрические токи, которые и приводят к вспышкам", - поясняют астрономы.

Как отмечают астрономы, область, которая наблюдается сейчас, относится как раз именно к такому типу. За несколько дней её существования там не произошло ни одной вспышки.

"Если в ближайшие дни здесь не произойдёт каких-то событий, которые перестроят магнитную конфигурацию и лишат её "потенциального статуса", то область, вращаясь вместе с Солнцем, так и скроется за солнечным горизонтом без каких-либо последствий для Земли", - пояснили астрономы.

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