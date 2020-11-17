В сеть попали фото Марса, сделанные в 1909 году
Редкие снимки Марса, сделанные учеными в 1909 году, были опубликованы в сети.
Как сообщается в блоге научного журналиста Эндрю ЛеПэйжда, черно-белые слайды получены в двух обсерваториях США: Йеркской и Маунт-Вилсона. Эти изображения стали лучшими в своем роде на то время (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В 1909 году, во время Великого противостояния Марса – момента сближения Красной планеты с Землей, которое происходит каждые 15 или 17 лет, американский астроном Персиваль Лоуэлл надеялся получить доказательства своей гипотезы о том, что на Красной планете должна существовать высокоразвитая цивилизация.
Ранее он разглядел в телескоп каналы, которые посчитал созданными разумными существами.
Однако новые мощные телескопы показали, что сети искусственных каналов на Красной планете – это, скорее, оптическая иллюзия. Объекты, которые ученые увидели в 1909 году, никак не соотносились с каналами Лоуэлла.
"Гипотеза о мнимом существовании геометрической сети каналов получила окончательное опровержение… ибо самые сильные инструменты нашего времени не обнаружили и следа этой сети, между тем как детали, гораздо более тонкие, чем прямолинейные каналы, были постоянно видны", – писал французский астроном Эжен Антониади.
В начале XX века люди достигли определенных успехов не только в строительстве телескопов, но и в создании фотоматериалов, позволяющих после лабораторной обработки получать готовое позитивное изображение прямо на материале, на который проводилась съемка.
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликована 360-градусная панорама Марса. Она была составлена из 122 фотографий, полученных благодаря работе марсохода Curiosity.
25 октября Curiosity сделал новое селфи с Марса.