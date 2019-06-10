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В России нашли доисторическое животное с неповрежденным мозгом

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В Республике Саха (Якутия) в России обнаружили голову доисторического волка, мозг которого сохранился в идеальном состоянии.

Об этом пишет "The Siberian Times". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возраст плейстоценового животного, чья голова была обнаружена местным жителем на берегу реки Тирехтях на севере Якутии, превышает 40 тысяч лет.

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Плейстоценовый волк

Плейстоценовый волк

The Siberian Times

"Это уникальное открытие первых известных остатков взрослого плейстоценового волка, в которых сохранены ткани. Мы сравним его с современными волками, чтобы понять, как развивался этот вид и реконструировать его внешний вид", – отметили ученые.

Голова животного на томографии

Голова животного на томографии

The Siberian Times

Голова животного на томографии

Голова животного на томографии

The Siberian Times

Примечательно, что это не единственный случай сохранения тканей животных. На выставке в Токио (Япония), куда была доставлена упомянутая находка, представили также безупречно сохраненное тело детеныша пещерного льва.

Плейстоцен – одна из эпох четвертичного периода, который начался 2, 588 миллиона лет назад и закончилась 11 700 лет назад.

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