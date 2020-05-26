В космосе обнаружили гигантскую галактику-"пончик": снимки уникального открытия

Астрономы обнаружили уникальную сверхмассивную галактику в форме "пончика", диаметр которой в 2 миллиарда раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Она находится на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от Земли, передает CBS.

Коллаж

Ученые обнаружили объект R5519, используя спектроскопические данные, собранные обсерваторией WM Keck на Гавайях, записанные телескопом "Хаббл" NASA.

"Галактика бросает вызов предыдущим теориям о формировании и эволюции галактических структур", – отмечается в отчете астрономов.

R5519 CBS

По их оценкам, из примерно 4 000 исследованных галактик эта является одной из самых крупных и чистых по структуре.

"Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели. Это выглядит странно и знакомо одновременно", – сказал ведущий исследователь доктор Тяньтянь Юань.

Вероятно, R5519 образовалась, когда спутник галактики G5593 столкнулся с ней по центру и прошел насквозь.

Модель столкновения, вследствие которого образовалась галактика CBS

По массе галактика похожа на Млечный путь, но гораздо активнее, – она производит звезды со скоростью в 50 раз большей.

"Большая часть этой деятельности происходит на кольце – так что это действительно кольцо огня", – сказал Юань.

Ученые знали о существовании "кольцевых галактик", но R5519 – первая из когда-либо обнаруженных в ранней Вселенной.

Открытие R5519 также может раскрыть правду о формировании спиральных галактик, подобных нашей.

"Это открытие свидетельствует о том, что сборка дисков в спиральных галактиках происходила в течение более длительного периода, чем считалось ранее", – сказал соавтор исследования профессор Кеннет Фриман из Австралийского национального университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA провели эксперимент с открытым огнем на орбите Земли. Ученые сняли результат на видео.

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