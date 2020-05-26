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27 мая • обновлено в 02:28
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В космосе обнаружили гигантскую галактику-"пончик": снимки уникального открытия

1.4т
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Астрономы обнаружили уникальную сверхмассивную галактику в форме "пончика", диаметр которой в 2 миллиарда раз больше, чем расстояние между Землей и Солнцем.

Она находится на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от Земли, передает CBS.

Ученые обнаружили гигантскую галактику-"пончик": снимки уникального открытия

Коллаж

Ученые обнаружили объект R5519, используя спектроскопические данные, собранные обсерваторией WM Keck на Гавайях, записанные телескопом "Хаббл" NASA.

"Галактика бросает вызов предыдущим теориям о формировании и эволюции галактических структур", – отмечается в отчете астрономов.

R5519

R5519

CBS

По их оценкам, из примерно 4 000 исследованных галактик эта является одной из самых крупных и чистых по структуре.

"Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели. Это выглядит странно и знакомо одновременно", – сказал ведущий исследователь доктор Тяньтянь Юань.

Вероятно, R5519 образовалась, когда спутник галактики G5593 столкнулся с ней по центру и прошел насквозь.

Модель столкновения, вследствие которого образовалась галактика

Модель столкновения, вследствие которого образовалась галактика

CBS

По массе галактика похожа на Млечный путь, но гораздо активнее, – она производит звезды со скоростью в 50 раз большей.

"Большая часть этой деятельности происходит на кольце – так что это действительно кольцо огня", – сказал Юань.

Ученые знали о существовании "кольцевых галактик", но R5519 – первая из когда-либо обнаруженных в ранней Вселенной.

Открытие R5519 также может раскрыть правду о формировании спиральных галактик, подобных нашей.

"Это открытие свидетельствует о том, что сборка дисков в спиральных галактиках происходила в течение более длительного периода, чем считалось ранее", – сказал соавтор исследования профессор Кеннет Фриман из Австралийского национального университета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA провели эксперимент с открытым огнем на орбите Земли. Ученые сняли результат на видео.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Исследование ученых
Теги
фотографии космос
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