В арктических морях обнаружили рекордную концентрацию метана: в России боятся, что вода вспыхнет

Российские ученые в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне "Мстислав Келдыш" зафиксировали увеличение выбросов горючего газа метана в атмосферу у берегов Арктики в два раза.

Об этом сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ) со ссылкой на доклад начальника экспедиции, профессора ТПУ Игоря Семилетова. Исследователи изучили шесть мегасипов в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море.

"Скорость роста сечения сиповых полей, количество крупных струй метана и выброс метана в атмосферу увеличиваются на различных полигонах с 5-10 до 100-120 %. То есть можно утверждать удвоение выбросов за год", – сообщил Семилетов.

Ученые обнаружили новые метановые кратеры в Восточно-Сибирском море, которые характеризуются мощными выбросами газа в атмосферу.

По словам исследователей, метан высвобождается через трещины в айсбергах.

"По нашим оценкам, с квадратного метра в сутки выделяется до сотен килограммов метана", – сказано в докладе.

В телевизионном сюжете государственного телеканала Россия 24, посвященном экспедиции, отмечено, что концентрация метана у поверхности арктических морей настолько высокая, что, по словам специалистов, вода может вспыхнуть от брошенного окурка.

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