Уникальные кадры: в сети показали полет новой украинской ракеты "Нептун" с истребителями. Видео

В сети показали уникальные кадры завершения летных испытаний новой украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

Видео, опубликованное каналом SecurityTalks, было посвящено Генеральному конструктору КБ "Луч" Олегу Коростелеву. На нем продемонстрировали фрагмент видео с полетом ракеты комплекса РК-360МЦ “Нептун”, сообщает Український мілітарний портал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

РК-360 МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой. Предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеороличних условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиелектронном противодействие противника.

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 “Нептун” Стопкадр с видео РНБО

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

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