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7 декабря • обновлено в 15:43
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Уникальные кадры: в сети показали полет новой украинской ракеты "Нептун" с истребителями. Видео

2.1т
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В сети показали уникальные кадры завершения летных испытаний новой украинской противокорабельной ракеты "Нептун".

Видео, опубликованное каналом SecurityTalks, было посвящено Генеральному конструктору КБ "Луч" Олегу Коростелеву. На нем продемонстрировали фрагмент видео с полетом ракеты комплекса РК-360МЦ “Нептун”, сообщает Український мілітарний портал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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РК-360 МЦ - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой. Предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеороличних условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиелектронном противодействие противника.

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 “Нептун”

Запуск ракети Р-360 ракетного комплексу РК-360 “Нептун”

Стопкадр с видео РНБО

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Она совершила полет на более чем 250 километров.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
ракеты оружие
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чому опять без головки самонаведения? Хуторские умы пока не осилили?
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Александрович Валера
Александрович Валера
Отличная мишень для с400
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Советская ракета, Российский самолет)))
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2 из 9 ответов | показать все
Иванова Елена
Иванова Елена
Иванович Юрий, так это ж тренд современной россии: орать, что в Украине ущемляют русскоязычных, а самим НЕ знать и НЕ стремиться знать русский язык!!! Их опусы читать же невозможно!!!! Долбодятлы!!!
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Северг Олег, А вот и проявился вражеский оскал. Украина в праве создавать свое оружие. Причем здесь сто русских прилетят? Хотя уже прилетели. Постоянно шаритесь на всех сайтах украинских СМИ.
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