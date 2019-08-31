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Ученых испугал "вселенский грохот" в космосе: в чем дело

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Ученые заявили о слияниии нейтронной звезды и черной дыры, которое вызвало "вселенский грохот". Данному явлению в космосе дали название S190814bv.

Нетипичные изменения в пространстве-времени зафиксировал детектор гравитационных волн LIGO. Об этом сообщает Gizmodo.

Ранее данный детектор фиксировал дюжину слияний исключительно черных дыр, но поглощение нейтронной звезды было обнаружено впервые.

"У меня отвисла челюсть, когда я перепроверил данные", — заявил профессор астрономии Джеффри Ловелас из Калифорнийского государственного университета, работающий в лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Ученых испугал "вселенский грохот" в космосе

Ученых испугал "вселенский грохот" в космосе

pixabay.com

По словам Латтимера, данное событие выходит за рамки теории, слияния нейтронных звезд и черных дыр могут распылять в космос такие тяжелые элементы, как золото и уран.

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Отмечается, что событие, которое вызвало грохот вселенского масштаба, произошло около 870 миллионов лет назад, когда две мертвые звезды стали одной. Это сотрясло ткань космоса гравитационной волной, которая пронеслась сквозь Землю и прошла через три пары тщательно откалиброванных датчиков, предназначенных для их обнаружения.

Ученых испугал "вселенский грохот" в космосе

Ученых испугал "вселенский грохот" в космосе

pixabay.com

Это было первое такое подтвержденное событие, и третий тип столкновений, обнаруженный благодаря гравитационным волнам. Если текущий анализ останется в силе, данное событие ознаменует начало новой эры астрофизических исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA сообщили о первом ЧП в космосе. Данная история вызвала скандал.

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космос
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