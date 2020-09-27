Выяснилось, откуда взялись "ведьмины" круги в Африке и Австралии

Ученые нашли объяснение появлению так называемых ведьминых кругов в пустыне Намибии в Африке и на диких полях в Австралии.

Как сообщается в статье Journal of Ecology, исследователи Геттингенского университета в Германии пришли к выводу, что этот феномен объясняется паттерном Тьюринга – особенностью систем, при определенных условиях генерирующих пространственно-периодические узоры.

Так, чтобы доказать справедливость гипотезы британского математика Алана Тьюринга, ученые изучили ведьмины круги в Австралии с высоты птичьего полета при помощи дронов. По одной из версий, возникновение кругов объяснялось зависимостью растений от влаги.

Как оказалось, растительность получает выгоду от больших кругов, которые обеспечивают ей дополнительный сток воды и поддерживают таким способом функционирование экосистемы в условиях засушливого климата.

Без них эти территории превратились бы в пустыни без растений с голой почвой. Таким образом, выводы исследователей подтверждают гипотезу Тьюринга о самоорганизации в нестабильной среде обитания.

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