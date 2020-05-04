Главная Новости
4 мая • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Ученые выяснили, когда на Землю могут прилететь инопланетяне

8.4т
Читать материал на украинском

Исследователи пришли к выводу, что гигантские эллиптические галактики меньше подходят для появления развитых технологических цивилизаций, чем спиральные галактики, похожие на Млечный Путь.

Выводы научной работы, которые раскрывают условия появления внеземного разума, были обнародованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Интересно, что результаты исследователей противоречат статье 2015 года, согласно которой вероятность возникновения технологически развитых цивилизаций возникает в крупных эллиптических галактиках в 10 тысяч раз чаще, чем в аналогах Млечного Пути. Это связано с большим количеством звезд и редкостью таких потенциально смертоносных катастрофических событий, как сверхновые.

Вселенная

Вселенная

Иллюстрация

Но тот факт, что человечество не живет в эллиптической галактике, противоречит принципу заурядности, согласно которому при отсутствии доказательств обратного свойства какого-то объекта следует считать типичным для его класса.

Согласно же новому исследованию, эллиптические галактики не могут быть подходящими для развития жизни из-за смертельной радиации, которую они испускали в прошлом, когда были квазарами. Излучение было настолько сильным, что оно стерилизовало любые потенциально обитаемые планеты в галактике, а также повлияло на скорость звездообразования, то есть формирование новых звезд и планет почти полностью было прекращено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли ультраяркую галактику. Появились фото черных дыр.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Теги
космос исследование Млечный Путь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
1
Смешно
17
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
И когда, туп ые обозовские да уны на Землю могут прилететь инопланетяне? Я в статьи этой информации не нашел! Пошел гуглу жаловаться на ваше дерьмо))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Технологии Наука

Коронавирус. Самое важное

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги