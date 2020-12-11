Ученые в Нидерландах создали имплант, который позволяет "видеть" без глаз

Команда ученых из Нидерландского института нейробиологии создала имплант, позволяющий "видеть" без глаз.

Исследование состоит в том, что в мозг транслируются изображения, образованные множеством электродов, имплантированных в зрительную кору, вместо того, чтобы полагаться на свет, падающий на сетчатку. Оно было опубликовано в журнале Science.

В качестве подопытных в эксперименте использовали обезьян, поместив электроды им в мозг (в общей сложности по 1024 каждому животному). После внедрения устройства макаки начали "видеть" без глаз – они смогли определять фигуры из точек без использования зрения.

Отмечается, что перед этим они уже были обучены распознавать 16 буквенных форм на экране компьютера, и двигать глазами определенным образом в ответ на каждую из них. Точно так же они реагировали на буквы, созданные электродами, то есть корректно распознали все, что было передано им в мозг с помощью устройства.

Однако, по словам ученых, добиться того же у людей будет сложнее, потому что центральная часть поля зрения в человеческом мозге людей находится гораздо глубже, чем у макак.

Попытки восстановить зрение с помощью имплантов делали и раньше – их вживляли в сетчатку глаза. Однако этот способ не сработает для людей с поврежденным зрительными нервами. Поэтому некоторые ученые, такие как группа профессора Питера Рулфсемы из Нидерландского института, вместо этого сосредотачиваются на зрительной коре.

Ученые подчеркивают, что даже если этот подход окажется успешным, устройство с 1000 электродами не приблизится к разрешению человеческого зрения, поскольку наши глаза имеют эквивалент миллиона пикселей. Также невозможно контролировать восприятие цвета или глубины. Однако они считают, что любой уровень искусственного зрения – лучше, чем быть слепым.

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