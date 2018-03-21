Ученые создали новую форму жизни

Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах создали новую форму жизни, чтобы опровергнуть гипотезу о происхождении архей и бактерий от одного одноклеточного предка через разрыв плазматической мембраны.

Так была создана форма жизни, которая объединяет в себе признаки обоих доменов, пишет Science Alert.

Так называемый LUCA жил примерно 3,5-3,8 миллиарда лет назад и представлял собой маленький одноклеточный организм, имеющий, подобно бактерии, кольцевую ДНК, которая не заключена в ядре, как у эукариот. Его гипотетические биологические свойства были выведены на основе сравнения геномов современных живых существ.

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Ученые доказали, что бактерии и археи отличаются друг от друга многими признаками, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточных мембран. LUCA должен был обладать сразу двумя типами мембран. Считалось, что такая анатомия способствует нестабильности, и последний универсальный предок мог разделиться на две части, каждая из которых дала начало отдельному домену.

Ученые создали одноклеточный организм, в клеточной мембране присутствуют липиды как от бактерий, так и от архей. Для этого они внедрили гены, которые кодируют ферменты, отвечающие за синтез фосфолипидов-изомеров, в бактерию Escherichia coli. Оказалось, что полученное существо обладало стабильной оболочкой, которая не могла разорваться на части.

Таким образом, настоящий механизм возникновения доменов пока остается неизвестным. В то же время исследователи полагают, что все существа, которые когда-либо жили на Земле, все-таки являются потомками одного организма.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые зафиксировали мощные "инопланетные" сигналы.