Ученые обнаружили феномен, который переворачивает представление о Вселенной

Астрономы обнаружили феномен, который переворачивает представления о темной материи во Вселенной.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science. Ученые из Национального института астрофизики в Италии утверждают, что в некоторых галактиках концентрация темной материи более чем на порядок выше предполагаемого. Этот факт указывает либо на неизвестные свойства невидимого вещества, либо на фундаментальные пробелы в знаниях о космоса.

С помощью космического телескопа "Hubble" ученым удалось найти гравитационные линзы — феномен, возникающий, когда какой-то массивный объект искривляет траекторию движения света. Темная материя также создает гравитационные линзы, искажая изображения фоновых галактик. По словам специалистов, чем сильнее искажение, тем сильнее гравитационное поле и тем больше создающая его масса. Это позволяет создать подробные карты с распределением темной материи.

Изучив 11 галактических скоплений, ученые заметили, что что-то создает маленькие линзирующие эффекты, которые не заметны в масштабах всего скопления. Это указывает на существование большего количества темной материи, чем предполагалось лучшими математическими моделями, предсказывающими свойства невидимого вещества. Исследователи пока не знают, как объяснить это расхождение.

Ранее OBOZREVATEL, сообщал, что телескоп Hubble сумел сделать фантастическое фото скопления разноцветных звезд.

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