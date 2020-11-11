Ученые нашли череп "кузена" человека, жившего 2 млн лет назад. Фото

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
2,5 т.
Paranthropus robustus называют 'кузеном' Homo erectus, человека прямоходящего. Иллюстрация

Ученые из Австралии заявляют, что череп возрастом два миллиона лет, найденный в Южной Африке, проливает свет на эволюцию человека.

Череп принадлежал представителю мужского пола вида Paranthropus robustus, которого называют "кузеном" Homo erectus (человека прямоходящего), – прямого предка современного человека. Об этом пишет BBC, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature, Ecology and Evolution.

Два вида жили примерно в одно время, но Paranthropus robustus вымер раньше. Он имел большие зубы и маленький мозг, что отличало его от Homo erectus, мозг которого был больше, а зубы – меньше. Считается, что первый вид питался преимущественно жесткой растительной пищей вроде корней и коры. Между тем Homo erectus мог есть как растения, так и мясо.

По мнению ученых, в Южной Африке одновременно жили три вида гомининов (человекоподобных существ), которые конкурировали между собой.

"Со временем Paranthropus robustus, вероятно, эволюционировал, чтобы выдерживать большую нагрузку, что образуется при откусывании и пережевывании пищи, которую трудно обрабатывать челюстями и зубами", – говорит доктор Анжелина Лис из университета Ла Троба в Мельбурне.

Череп Paranthropus robustus был найден в Южной Африке

Ученые предполагают, что окружающая среда стала более влажной, что могло привести к уменьшению доступной пищи.

"Хотя наш вид в конце концов победил, ископаемые данные свидетельствуют о том, что два миллиона лет назад Paranthropus robustus был гораздо более распространен, чем Homo erectus", – говорит доктор.

Исследователи обнаружили обломки черепа в 2018 году на месте археологических раскопок Дримолен к северу от Йоханнесбурга. Его нашли в нескольких метрах от места, где в 2015 году обнаружили подобный по возрасту детский череп Homo erectus.

Исследователи обнаружили обломки черепа в 2018 году

"Большинство найденных ископаемых останков – это единичные зубы, поэтому подобная находка – очень редкая, нам очень повезло", – рассказала Анжелина Лис.

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