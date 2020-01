SpaceX запустила новую ракету Falcon 9 с 60 спутниками: удивительные фото и видео

Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту Земли ракету Falcon 9 и партию спутников для проекта Starlink, который должен обеспечить планету глобальным интернетом.

Запуск показали в сети. Фото- и видеоотчет появился в Twitter компании. Отмечается, что он был уже 80-м с момента существования SpaceX. Также это был третий запуск в рамках миссии Starlink (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На орбиту удалось вывести 60 спутников.

Кроме того, спасательное судно Ms. Tree поймало в надводные сети одну из двух многоразовых створок головного обтекателя ракеты Falcon 9, запущенной на орбиту. Вторая створка упала в Атлантический океан, но ее можно будет достать.

Повторное использование обтекателя позволяет экономить до $6 млн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp