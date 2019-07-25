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"Самый большой "прыжок": звездолет SpaceX Илона Маска попал в ЧП в США. Видео

8.1т Читать материал на украинском

В среду, 24 июля, на полигоне Бока-Чика-Бич в Техасе (США) американская компания SpaceX известного предпринимателя Илона Маска запускала испытательную ракету Starhopper для своего самого большого "прыжка", но в это время она загорелась.

Корабль прервал полет всего за несколько секунд до попытки, написал Space.com.

Starhopper, прототип программы SpaceX Starship, в течение примерно 3 секунд зажигал двигатель Raptor, но не взлетел.

Starhopper

Starhopper

SpaceX/Space.com

Вместо того, чтобы "прыгнуть" примерно на 65 футов (20 метров), как планировалось, ракета изрыгнула пламя и дым, а затем отключилась.

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Издание "РИА новости" со ссылкой на Mirror написало, что степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета компании предпринимателя Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, которая была успешно запущена в космос 11 апреля, потеряла центральную ступень после приземления на платформу в океане.

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Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
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Юг Руси
Юг Руси
Надо было на Укроине двигатель покупать ))))
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Nelson Connie
Nelson Connie
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А на Луне были?)))
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