"Самый большой "прыжок": звездолет SpaceX Илона Маска попал в ЧП в США. Видео

В среду, 24 июля, на полигоне Бока-Чика-Бич в Техасе (США) американская компания SpaceX известного предпринимателя Илона Маска запускала испытательную ракету Starhopper для своего самого большого "прыжка", но в это время она загорелась.

Корабль прервал полет всего за несколько секунд до попытки, написал Space.com.

Starhopper, прототип программы SpaceX Starship, в течение примерно 3 секунд зажигал двигатель Raptor, но не взлетел.

Starhopper SpaceX/Space.com

Вместо того, чтобы "прыгнуть" примерно на 65 футов (20 метров), как планировалось, ракета изрыгнула пламя и дым, а затем отключилась.

Издание "РИА новости" со ссылкой на Mirror написало, что степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета компании предпринимателя Илона Маска SpaceX Falcon Heavy, которая была успешно запущена в космос 11 апреля, потеряла центральную ступень после приземления на платформу в океане.

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