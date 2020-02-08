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8 февраля • обновлено в 07:45
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Размером в 7 Киевов! Самый большой в мире айсберг двинулся на Атлантику

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Самый большой в мире ледник А68 размером в семь Киевов, который откололся от ледника в Западной Антарктиде, начал двигаться в сторону Атлантики.

Изначально он сел на мель и не дрейфовал, но теперь начал движение в северо-восточном направлении. Об этом сообщает ВВС Украина.

Площадь ледника на данный момент несколько уменьшилась, ранее же она составляла 6 тыс. квадратных километров.

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Размером с Запорожье: в Антарктиде откололся гигантский айсберг. Фотофакт

"По соотношению длины и толщины айсберг похож на стопку из пяти листов бумаги формата A4, поэтому я поражен тем, что океанские волны еще не превратили айсберг А68 в массу битого льда", – рассказал профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Великобритании.

Теперь айсберг А68 находится на южной широте 63 градусов. Вскоре, обогнув северную оконечность полуострова, гигантский айсберг переместится на север и войдет в теплые воды южной Атлантики.

Крупнейший айсберг двигается к Атлантике

Крупнейший айсберг двигается к Атлантике

COPERNICUS DATA/SENTINEL-3/ESA/A.LUCKMAN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало впечатляющие фото крупнейшего в истории айсберга

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Автор
Анатолий Запорожский
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