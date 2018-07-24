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Приближается затмение века: как пережить "кровавую Луну"

1.5тЧитать новость на украинском

В ночь на субботу, 28 июля, жители Восточного полушария, в том числе и Украины, смогут наблюдать самое длинное за последние 100 лет полное лунное затмение.

Оно будет длиться с 22:30 27 июля до 00:14 28 июля по киевскому времени. Украинцы смогут увидеть затмение во время восхода Луны, передает ТСН.

Это затмение уникально тем, что совпадет с полнолунием Марса и он окажется практически на одной линии с Солнцем и Землей. Красная планета станет самой яркой точкой на небосклоне после Луны и Венеры. Спутник нашей планет приобретет красный оттенок, благодаря которому явление называют "кровавой Луной". Последний раз подобное было в 1830 году.

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Такое количество астрономических явлений не пройдет бесследно для людей. Сила затмения начнет ощущаться за трое суток — с 24 июля и утратит силу 30 июля. В это время не исключены конфликты и нервные срывы из-за активности воинственного Марса. Поэтому желательно перенести встречи и провести эти дни в одиночестве. Нужно вести себя осторожно в общественных местах и не быть чрезмерно активным в соцсетях. В отношениях с любимыми возможны ссоры и необходимо контролировать эмоции.

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Рекомендуется заняться медитацией и употреблять здоровую пищу. Алкоголь во время "кровавой Луны" не рекомендуется.

В работе и делах есть риск попадания в сложные ситуации, из которых можно выкрутиться только благодаря отказу от вредных для развития привычек, стандартных алгоритмов действий и ошибок. В этот период нежелательно принимать важные решения, вести переговоры. А если нет другого выхода, то необходимо быть полностью уверенным в себе и в положительном результате.

Как сообщал OBOZREVATEL, лунное затмение 27 июля 2018 года не сулит ничего хорошего, но наиболее разрушительным оно станет для России.

Объект
Лунное затмение
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
На дворі 21-століття,а тут прибабахнута весталка страху наганяє ,гроші заробляє.
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