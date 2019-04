Появились первые в истории фото черной дыры

Обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.

Об этом сообщили ученые на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке - порождено огромной силой гравитации этого объекта", — заявил Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

This is M87* and this the first image of a black hole! Mass is 6.5 Billion suns within size of a solar system. Precious because real. Waited 25 years for this. Dark shadow is where light disappears in #eventhorizon. We see something never seen before. #blackhole #JustWow #EHT pic.twitter.com/3nCosTzyER