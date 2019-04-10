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Появились первые в истории фото черной дыры

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Обсерватория Event Horizon Telescope получила первые фотографии так называемой "тени" черной дыры в центре галактики M87.

Об этом сообщили ученые на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе.

"Я никогда не верил в то, что черная дыра в галактике M87 обладает столь большими размерами, как показывали наши расчеты. Когда я увидел эту фотографию, я воочию убедился в этом. Кольцо огня, которое можно увидеть на этом снимке - порождено огромной силой гравитации этого объекта", — заявил Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Черная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер — гравитационным радиусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что черные дыры могут не только поглощать практически любую материю Вселенной и двигаться почти со световой скоростью.

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