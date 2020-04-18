Пахнет грушей: ученые нашли в природе "сексуальный" феромон

У кошачьих лемуров с острова Мадагаскар обнаружили уникальное свойство. Самцы данного вида выделяют феромон, который увеличивает их привлекательность для самок.

Животные из желез на запястьях выделяют фермент, который фруктово-цветочным ароматом похож на грушу, пишет Reuters.

Наблюдая за животными ученые выяснили, что самец втирает ароматную прозрачную жидкость, которая вытекает из желез, в его длинный пушистый хвост, а затем машет хвостом для привлечения самок.

Ученые нашли "сексуальный" феромон

"Можно сказать, что выявленные запахи являются сильными кандидатами на роль половых феромонов", – пояснил профессор биохимии Токийского университета Казушиге Тухара.

До этого времени у приматов не было найдено феромонов, который бы отвечали за привлекательность для противоположного пола.

"Хотя существует много обстоятельств, при которых люди используют обонятельные сигналы для общения, нет никакого подлинного феромона, который был бы химически идентифицирован. Я считаю, что у людей нет классического сексуального феромона, который бы вызывал привлекательное поведение у противоположного пола. Но, вероятно, существуют важные запахи, которые влияют на эмоции. Например, запах детской головы, который родители нюхают и чувствуют себя счастливым, и подмышечные запахи женщины, которые влияют на эмоции мужчин", – отметил ученый.

Лемур

Отмечается, что лемуры отличаются более острым обонянием, чем обезьяны и люди. Кроме того, вне сезона размножения выделения самцов пахли иначе, более горько. При этом самки не проявляли никакого интереса к самцам. Данные наблюдения дают основания ученым говорить о феромоне привлекательности у лемуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали полезные свойства секса.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!