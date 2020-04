Опасная комета распалась на части вблизи Солнца: "Хаббл" заснял яркий момент

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал множественные осколки кометы C/2019 Y4 Atlas, на большой скорости движущиеся в сторону Солнца.

Явление было снято еще 20 апреля. Обработка снимков от итальянского астронома Луиджи Бедина опубликована в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам сотрудников общественной обсерватории Мирастейлас в Швейцарии, еще 1 апреля комета, в ядре которой находится опасное вещество циан, начала распадаться, а 15 числа телескопы зафиксировали полет сразу нескольких ее обломков.

В начале апреля астрономы заявили, что комета начала "подступать" к светилу. Сообщалось, что по мере приближения к Солнцу она стала терять свою яркость. Тогда же ученые предположили, что совсем скоро Atlas распадется из-за слишком высокой температуры.

Стоит отметить, что комета C/2019 Y4 была обнаружена астрономами в конце 2019 года с помощью мощной системы, установленной на Гавайях. Ученые предположили, что этот объект является фрагментом большой кометы C/1844 Y1, обнаруженной еще в середине 19 века.

Here my reductions of the new publicly-available HST data of Comet ATLAS (C/2019 Y4) taken soon after its disintegration. (WoW)https://t.co/AkF1Xom6Kx pic.twitter.com/36RVKJDcKW