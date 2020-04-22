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22 апреля • обновлено в 13:21
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Опасная комета распалась на части вблизи Солнца: "Хаббл" заснял яркий момент

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Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал множественные осколки кометы C/2019 Y4 Atlas, на большой скорости движущиеся в сторону Солнца.

Явление было снято еще 20 апреля. Обработка снимков от итальянского астронома Луиджи Бедина опубликована в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам сотрудников общественной обсерватории Мирастейлас в Швейцарии, еще 1 апреля комета, в ядре которой находится опасное вещество циан, начала распадаться, а 15 числа телескопы зафиксировали полет сразу нескольких ее обломков.

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

twitter.com/lrb2024

В начале апреля астрономы заявили, что комета начала "подступать" к светилу. Сообщалось, что по мере приближения к Солнцу она стала терять свою яркость. Тогда же ученые предположили, что совсем скоро Atlas распадется из-за слишком высокой температуры.

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

twitter.com/lrb2024

Стоит отметить, что комета C/2019 Y4 была обнаружена астрономами в конце 2019 года с помощью мощной системы, установленной на Гавайях. Ученые предположили, что этот объект является фрагментом большой кометы C/1844 Y1, обнаруженной еще в середине 19 века.

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

Комета Atlas распалась на части вблизи Солнца

twitter.com/lrb2024

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в мае к Солнцу приблизится комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, что будет видно невооруженным глазом с Земли.

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Автор
Марина Лисничук
Теги
Hubble Space Telescope космос
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