Назван самый дальний родственник человека среди животных

Вид преимущественно морских, многоклеточных животных – губки, признали самым дальним родственником человека.

К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, Британия, пишет журнал Science Advances. Но исследователи обнаружили, что у других морских существ – гребневиков гораздо больше общих черт с человеком, нежели с губками. Например, схожие нервные клетки, мышцы и кишечник.

Однако ученые подчеркнули, что нельзя считать гребневиков более древним видом из-за того, что этот вид быстро развивается. Было предложено на компьютере смоделировать эволюцию гребневиков и губок.

Исследователи начали со случайной последовательности ДНК, представляющей некоего общего предка. В итоге они получили два набора видов с разными последовательностями ДНК и собрали филогенетические деревья.

В результате было получены две ветки эволюции, где губки были представлены первыми, кто отделился от животных. В тоже время ветка с гребневиками показывала неверные результаты, особенно там где они должны были являться родственниками остальных животных. В итоге ученые заключили, что губки – самый дальний родственник человека.

Напомним, что совместное исследование ученых показало признаки существования ранее неизвестных вымерших предков Homo sapiens.

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