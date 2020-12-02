Найдена старейшая тропическая рыба-рекордсмен

У берегов Австралии ученые нашли рыбу из вида тропических луцианов, которой 81 год. Согласно данным исследования, пятнистый маколор (Macolor macularis) родился в 1939 году.

Рыбу-долгожителя обнаружили в 300 километрах к западу от города Брум на архипелаге Чагос в центральной части Индийского океана, пишет Coral Reefs.

Всего ученые изучали три вида луциановых: луциан-бохар (Lutjanus bohar), пятнистый маколор и черно-белый окунь (Macolor Niger). По итогу было найдено 11 рыб старше 60 лет. Одному луциану-бохару было 79 лет, но его рекорд по продолжительности побил пятнистый маколор – 81 год. Ранее считалось, что этот вид рыб живет на 20 лет меньше.

Поясним, что для определения возраста рыбы использовали метод анализа сагиттальных отолитов (ушных костей). Отолиты рыб имеют годичные полосы роста – примерно, как кольца деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на глубине океана нашли новый вид хищных животных.