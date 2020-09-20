На Юпитере произошел шторм, что может поглотить Землю. Фото

В NASA обнаружили на планете Юпитер гигантский шторм, который по своим размерам может поглотить Землю.

Фото необычного явления сделал космический телескоп "Хаббл", передает пресс-служба американского космического ведомства.

"Большое красное пятно видно, когда оно пробивается сквозь облака. Исследователи говорят, что Большое Красное Пятно имеет размер около 9 800 миль (15 771,57 км) в поперечнике, достаточно большое, чтобы поглотить Землю. При этом скорость шторма около 560 км/час", – рассказали в NASA.

Отмечается, что снимок шторма на самой большой планете в нашей Солнечной системе, сделан 25 августа. Добавим, что Юпитер от Земли находится на расстоянии в 653 миллионов километров. Поясним, что диаметр нашей планеты составляет 12 742 км, а окружность – 40 тысяч км.

Ученые отметили, что такие штормы на Юпитере происходят приблизительно каждые шесть лет. Но полученный снимок четко показал площадь и скорость шторма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в космосе нашли планету похожую на Землю.