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Солнце вступило в новый 11-летний цикл: что ждет человечество

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Ученые активно готовятся к новому циклу активности Солнца

Солнце вступило в новый цикл, который продлится 11 лет. Активность звезды стала расти после минимума, который пришелся на декабрь 2019 года.

Об этом объявили эксперты по космической погоде из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время пресс-конференции, сообщается на сайте NASA.

Новый период повышенной активности Солнца ученые назвали "Солнечный цикл 25". Он будет иметь значение для электронных технологий на Земле и астронавтов на орбите: людей ожидают технические проблемы, к которым необходимо подготовиться.

Так, в периоды наивысшей активности на поверхности звезды происходит больше гигантских взрывов, вследствие чего Солнце выбрасывает в пространство дополнительную энергию, свет и плазму солнечной короны.

Потоки элементарных частиц могут повредить астронавтам, которых прикрывает магнитное поле Земли, и нарушить радиосвязь.

Новый период повышенной активности Солнца ученые назвали "Солнечный цикл 25"

По прогнозам ученых, пик солнечной активности придется на июль 2025 года. При этом начавшийся период активного Солнца обещает быть спокойнее предыдущего, пришедшегося на 2000-е года. Однако это не дает гарантии от экстремальных проявлений в виде вспышек, которые могут привести к ухудшению самочувствия, сбоям в работе наземных приборов связи и аппаратуры космических аппаратов.

"Солнце реально влияет на нашу жизнь, и это влияние никуда не денется", – объяснил Дуг Бисекер, эксперт по физике Солнца из Центра прогнозирования космической погоды при NOAA.

Сейчас ученые активно готовятся к новому циклу активности Солнца. Так, на данный момент создана межведомственная научная группа для прогнозирования солнечной погоды и выработки плана действий.

Как известно, периоды спокойного и активного Солнца сменяют друг друга приблизительно каждые 11 лет. Об этом явлении ученые знают давно, но природа его до сих пор не разгадана. В этой связи специалисты говорят о "погоде на Солнце".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало самые подробные в истории фото Солнца.

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