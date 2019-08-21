Можно будет вернуть мертвых: Китай поделился сенсацией о клонировании, видеофакт

В Китае ученые провели первое успешное клонирование котенка, которым оказался британский короткошерстный.

Услугу запустила компания Sinogene Biotechnology Company, передает Global Times (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Эксперимент по клонированию стартовал еще в августе 2018 года по заказу хозяина умершего от болезни котика. 21 июля 2019 года, через 66 дней после того, как клонированный эмбрион передали суррогатной матери, на свет появился котенок по кличке Чеснок (Гарлик).

Гарлик (Чеснок) - клон котенка Кадр из видео

По словам главного научного сотрудника Sinogene Biotechnology Company Лая Лянсюе, малыш выглядит идентично "оригиналу", с единственной разницей – характер. Но в будущем ученые хотят при помощи искусственного интеллекта сохранять еще и эту черту, чтобы животные имели такие же воспоминания, как и их предшественники. Продолжительность жизни котенка должна быть такой же, как и у всех остальных представителей этой породы.

В Китае уже несколько человек забронировали услугу клонирования на случай смерти своих любимцев, при чем стоить это будет около 35,4 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Китае уже проводили успешное клонирование. Тогда экспериментом стала собака-телезвезда.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!