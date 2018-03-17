Может ли рыбья чешуя вылечить раны

Существует не так много способов применения рыбьей чешуи, однако, по мнению ученых из Сингапурского технологического университета, она может помочь в лечении ран и ожогов.

Исследователи получили чешую лаврака, тилапии и змееголовых рыб из сингапурских рыбных ферм, а затем извлекли из нее коллаген. Когда этот коллаген модифицировали и нанесли на поврежденную кожу мышей, он способствовал ее регенерации — образованию кровеносных и лимфатических сосудов, пишет издание New Atlas.

Хотя коллаген уже давно используют в раневых повязках, его обычно получают из кожи коров, свиней или овец. По мнению ученых, в использовании таких животных как источника сырья есть некоторые недостатки.

"По культурным и религиозным причинам клиническое применение этих материалов было ограничено. Кроме того, они должны проходить больше проверок и обработки из-за риска болезней, которые могут передаваться людям от млекопитающих", — говорит Клео Чунг, соавтор исследования.

Рыбья чешуя — намного более дешевый источник коллагена, поскольку она является отходом. К тому же, она может работать эффективнее.

Ранее "Обозреватель" рассказывал о том, что помогает ли коллаген сохранить молодость.