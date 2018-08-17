Луна сблизится с четырьмя планетами: где и когда можно увидеть

Украинцы смогут наблюдать в августе за сближением Луны с четырьмя планетами.
По данным "Аif.ua", первые "танцы" спутника Земли состоятся 21 августа. Небесное тело сблизится с Сатурном. Однако увидеть это явление можно будет только при условии ясной погоды.
23 августа Луна сблизится с Марсом, а 27 числа – с Нептуном. И в конце лета, спутник планеты "подойдет" к Урану.
Украинцам посоветовали наблюдать за этими явлениями через час после захода солнца на открытом пространстве. Лучше всего это делать за городом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошел звездопад Персеиды. В сети показали массу фото и видео удивительного явления.
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