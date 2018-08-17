Луна сблизится с четырьмя планетами: где и когда можно увидеть

Украинцы смогут наблюдать в августе за сближением Луны с четырьмя планетами.

По данным "Аif.ua", первые "танцы" спутника Земли состоятся 21 августа. Небесное тело сблизится с Сатурном. Однако увидеть это явление можно будет только при условии ясной погоды.

23 августа Луна сблизится с Марсом, а 27 числа – с Нептуном. И в конце лета, спутник планеты "подойдет" к Урану.

Украинцам посоветовали наблюдать за этими явлениями через час после захода солнца на открытом пространстве. Лучше всего это делать за городом.

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